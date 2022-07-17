خاص لـi24news : رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حلّق فوق السعودية قبل ثلاثة أشهر

كانت شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" قدمت طلبًا رسميًا إلى السعودية للسماح لها بالتحليق فوق أراضيها

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال ران كوخاف، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع i24news أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، حلّق فوق المملكة العربية السعودية قبل ثلاثة أشهر، وجاء تصريحه بعد وقت قصير من إعلان الدولة الخليجية أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية .

وكانت شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" قدمت في وقت سابق اليوم الأحد، طلبًا رسميًا إلى السعودية للسماح لها بالتحليق فوق أراضيها هذا الأسبوع.

ومن جانب آخر، أشار المتحدث باسم الجيش، في مقابلة له مع قناة I24NEWS، حول زيارة أفيف كوخافي المقبلة إلى المغرب غدا الإثنين، "بتطور العلاقات بين إسرائيل والمغرب بموجب اتفاقات إبراهيم"، مشيرا بشكل خاص إلى المشاركة الأولى لـ "للجيش الاسرائيلي" كمراقب في التدريبات العسكرية الدولية "الأسد الأفريقي" في المغرب.

وتابع المتحدث "شارك ضباط إسرائيليون في تمرين بزيهم العسكري مع العلم الإسرائيلي في المغرب نهاية شهر يونيو/حزيران، ونحن الآن نستعد لزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سوف نتدرب معًا، ونطور علاقاتنا الدفاعية و التعاون في التدريب والاستخبارات، كل ذلك في إطار اتفاقيات إبراهيم والعلاقات الثنائية مع المغرب".

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ل I24NEWS معلقا على الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة بعد وقت قصير من زيارة جو بايدن لإسرائيل، إن "إيران ربما تكون قد أمرت بشن الهجمات"، مضيفا "من الواضح أن إيران عامل سلبي رئيسي في المنطقة ، تقود الجهاد الإسلامي في غزة وحزب الله في لبنان ، ناهيك عن محاولاتها لترسيخ وجودها في سوريا".

وأضاف "على الرغم من أن حماس لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ ، فإن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل للقضاء على قدرات حماس الهجومية". وقال ران كوخاف "لا يهم من أطلق النار. سنواصل الرد بقوة وحزم على أي عدوان."