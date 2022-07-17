إسرائيل/كوخافي:"التجهيز للاحتمال العسكري ضد ايران واجب اخلاقي وفي صلب الأمن القومي"

رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية يؤكد على أهمية تجهيز الجبهة الداخلية لاحتمال حرب ضد ايران

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف كوخافي مساء اليوم إن "التجهيز للاحتمال العسكري ضد النووي الإيراني، هو واجب أخلاقي" مؤكدا أنه في "صلب الأمن القومي". وتابع كوخافي خلال كلمه له اليوم إن "منع ايران من الوصول الى النويي من خلال الديبلوماسية هي الطريق المفضلة، لكن التاريخ أثبت مرات عديدة أن الديبلوماسية يمكن أن تفشل أو أن تنجح لفترة زمنية محددة- ثم يتم التعرض لانتهاك أو خيانة".

وأضاف كوخافي قائلا :"تجهيز الجبهة الداخلية للحرب هي مهمة يجب تسريعها خلال السنوات القادمة، خصوصا على ضوء امكانية أن يتطلب العمل ضد التهديد الايراني" وتابع كوخافي :"الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد للهجوم في ايران بشكل بقوة ، وعليه يجب الاستعداد لكافة التطورات والسيناريوهات. الاستعداد لعملية عسكرية ضد البرنامج النووي موجودة بقلب التجهيزات في الجيش الإسرائيلي وهي تشمل عددا متنوعا من الخطط العملياتية، تخصيص موارد كثيرة، الحصول على الأسلحة المناسبة، استخبارات وتدريبات".

وفي وقت سابق، صرح كبير مستشاري المرشد الاعلى علي خامنئي في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" بأن "طهران من الناحية التقنية قادرة على انتاج قنبلة نووية"، وقال "خلال أيام معدودة نجحنا بتخصيب يورانيوم الى مستوى 60% وبسهولة يمكننا انتاج يورانيوم بنسبة 90%.. لايران يوجد القدرات التقنية لانتاج قنبلة نووية لكن لم يتخذ قرار ببناء مثل هذه القنبلة".

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