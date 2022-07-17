الرئيس الفلسطيني يشكر العاهل السعودي وولي عهده على وقوفهما بجانب الفلسطينيين

شكر عباس، في برقيتي تهنئة الملك سلمان وولي عهده، على "تجديدهما العهد من خلال قمة جدة.

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن شكره إلى ملك السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شكر عباس، في برقيتي تهنئة الملك سلمان وولي عهده، على "تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، ودعمهما لحقوق شعبنا ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الصراع الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال الرئيس محمود عباس، في برقية التهنئة للملك سلمان، "أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق".

وأعرب الرئيس عن "تثمينه لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا"، مجددا شكره إلى "الدول المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية".

وفي نفس السياق، شكرا الرئيس محمود عباس، في برقية التهنئة الثانية لولي العهد السعودي بالنتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.

وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح اليوم.