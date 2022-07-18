الحوثيون:"نرفض أي نتائج لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تمس سيادة اليمن وأمنه واستقراره ولن نمدد الهدنة رغم تعهد الرياض"

البيت الأبيض"السعودية التزمت بتمديد وتعزيز الهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في اليمن وستنخرط في المحادثات"

انتقد الحوثيون المدعومون من إيران زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية وقالوا إنهم "لن يوافقوا على تمديد الهدنة" في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات رغم تعد الرياض، وأكدوا رفضهم "لأي نتائج لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تمس سيادة اليمن وأمنه واستقراره".

بعد أن التقى بايدن بالمسؤولين في زيارته السعودية، قال البيت الأبيض في بيان إن "المملكة العربية السعودية التزمت بتمديد وتعزيز الهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في اليمن وستنخرط في محادثات لإنهاء الحرب التي عصفت بالخليج العربي. تسبب في أزمة إنسانية"

وكانت الأطراف في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في اليمن قد وافقت على هدنة لمدة شهرين في أبريل/نيسان المنصرم، وجددت الترتيب لمدة شهرين آخرين في يونيو/حزيران المنصرم. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن "وقف إطلاق النار الهش سيمدد مرة أخرى"

لكن الحوثيين قالوا إن الهدنة تمثل "تجربة محبطة لا يمكن تكرارها في المستقبل". ومع ذلك، يبدو أن بيانهم ترك الباب مفتوحا لبعض المفاوضات "إذا احترمت السعودية وخلفاؤها أي هدنة في الحرب".