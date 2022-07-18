رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي"

أضاف أفيف كوخافي، "الاستعدادات لعمل عسكري ضد البرنامج النووي هي في صميم الاستعدادات في جيش الإسرائيلي"

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمس الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد بقوة للهجوم على إيران"، مشيرا إلى أن "الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي ونظام للأمن القومي".

وقال أفيف كوخافي، في حديثه في حفل بمناسبة تغيير قائد الجبهة الداخلية إن "تجهيز الجبهة الداخلية للحرب مهمة يجب الإسراع بها في السنوات المقبلة ، خاصة في ظل احتمال أننا سنطالب بالتحرك ضد التهديد النووي. الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد بقوة للهجوم على إيران ويجب أن يستعد لأي تطور وأي سيناريو "، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف أفيف كوخافي، "الاستعدادات لعمل عسكري ضد البرنامج النووي هي في صميم الاستعدادات في جيش الإسرائيلي وتشمل مجموعة متنوعة من الخطط العملياتية ، وتخصيص العديد من الموارد ، والحصول على الأسلحة المناسبة ، والاستخبارات والتدريب".

جاءت تصريحات كوخافي بعد أن قال مستشار كبير للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن "إيران قادرة بالفعل على إنتاج أسلحة نووية".

وفي نفس السياق، كشف رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي للجزيرة أن بلاده لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة"، مؤكدا أنه "لا قرار في بلاده بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك"