اكتشاف ثلاث إصابات بالمتحور الجديد سريع الانتشار BA.2.75 الملقب ب"القنطور" وذلك لدى اشخاص عادوا من الخارج

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بوباء كورونا إلى اكثر من441، يخضع 90 منهم لأجهزة التنفس لاصطناعي، وتسجيل 7976 حالة اصابة جديدة، في ما وصل مؤشر تكاثر الوباءإلى 0.87 في المئة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد عن اكتشاف ثلاث إصابات بالمتحور الجديد سريع الانتشار BA.2.75 الملقب ب"القنطور" وذلك لدى اشخاص عادوا من الخارج، أحدهم من الهند، والاثنين الآخرين من فرنسا.

وفي السياق، تستعد صناديق المرضى لإطلاق حملة تطعيم ضد كورونا ابتداء من الاسبوع الوشيك للفئة العمرية ما بين نصف عام وخمسة أعوام. ويأتي ذلك بعد أن صادق المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان اش على منح اللقاح لاطفال الفئة العمرية المذكورة، وخاصة للأطفال الذين ينتمون للشريحة الأشد عرضةً لخطر مضاعفات المرض.

واستفاد من الجرعة الرابعة 835.861 والجرعة الثالثة استفاد منها 4.504.695 والجرعة الثانية 6.147.431 والجرعة الأولى 6.713.675 وتوفي لحد الساعة 11181 شخصا منذذ تفشي الوباء في مارس/آذذار من عام 2020