الإمارات تدين "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف فندقا في الصومال

أدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة جوهر

أدانت الإمارات، يوم الاثنين، "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقو قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الوزارة أعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت الشرطة وشهود في الصومال، قد أكدوا أمس الأحد، أن انفجارا قويا لسيارة مفخخة خارج فندق في وسط البلاد، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، في هجوم تبناه متشددون متحالفون مع القاعدة.

وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة جوهر على بعد حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.