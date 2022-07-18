طهران تستضيف الثلاثاء قمة ثلاثية تجمع بوتين ورئيسي واردوغان وعلى الأجندة أزمة الغذاء وحملة تركية في سوريا

أعلن ديميتري بيسكوف أن "عملية التسوية السورية ستكون في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي طهران

من المقرر أن يستضيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غدًا الثلاثاء، نظيريه الروسي والتركي في أول لقاء رئاسي ثلاثي منذ العام 2019 ضمن إطار "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع في سوريا، بحسب فرانس 24.

ومنذ شهرين، يلوح إردوغان بشن عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة بالأساس من المقاتلين الأكراد، تنطلق من الحدود التركية لتصل إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب شمال سوريا، وهو الأمر الذي لا تنظر إليه كل من موسكو وطهران بعين الاستحسان.

واللافت أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيتوجه أيضًا إلى طهران غداً، بحسب النشر في سبوتنيك. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، قد أعلن أن "عملية التسوية السورية ستكون في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران"، مشدداً على أن "هذه الصيغة الثلاثية، هي الصيغة الدولية الوحيدة التي تساهم فعلا في التسوية السورية في الوقت الراهن".

وعلى الأجندة أيضا، التباحث في آليات تصدير الحبوب الأوكراينة العالقة في موانئ أوكرانيا بسبب الحرب.

ومن المقرر أن تجرى في تركيا محادثات بين موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة هذا الأسبوع، بناء على التقدّم في مفاوضات الأسبوع الماضي. وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الاثنين، حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، "أولًا، نحن مستعدون لمواصلة العمل في هذا الاتجاه، ثانيًا، سيتمّ بحث هذه المسألة بين الرئيسين" بوتين وإردوغان.