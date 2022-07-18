الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة لحزب الله عبرت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية

على غرار المرات السابقة فقد تتبعت وحدات المراقبة الجوية المسيرة طيلة فترة تحليقها حتى لحظة إسقاطها

رصدت وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من نهار الإثنين محاولة جديدة من جانب حزب الله للدفع بمسيرة نحو الأجواء الإسرائيلية وقامت بإسقاطها. وعلى غرار المرات السابقة فقد تتبعت وحدات المراقبة الجوية المسيرة طيلة فترة تحليقها حتى لحظة اتخاذ القرار بإسقاطها.

اعترض الجيش الاسرائيلي مطلع الشهر الجاري ثلاث مسيرات تابعة لحزب الله. ووصلت المسيّرات المعادية في حوالي الساعة 15:00 من اتجاه لبنان، فوق البحر الأبيض المتوسط ، باتجاه منصة كاريش في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وتم اعتراضها من قبل مقاتلات وسفينة صواريخ. ولأول مرة، شاركت سفن حربية في الاعتراض، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه ناجح، بإطلاق صاروخ باراك/برق.

وقبل أربعة أيام، تطرق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له إلى إطلاق المسيرة تجاه منصة كاريش، واعترف لأول مرة بأن المسيرات الثلاث التي اطلقها حزب الله أُسقِطت، مشددا أن لتنظيمه الحق الكامل القيام بأي خطوة لممارسة الضغوطات على إسرائيل لصالح المفاوضات اللبنانية، وبعث رسالة تهديد إلى إسرائيل قائلا :"رسالة الطائرات المسيرة هي فقط بداية متواضعة، نحن سنصل إلى كاريش وإلى ما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش".