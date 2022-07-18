بعد دهس شرطي إسرائيلي، لابيد يؤكد:"كل شرطي قادر على الرد بإطلاق النار من أجل القتل إن شعر أن حياته مهددة"

جاء هذا التصريح في اعقاب دهس شرطي اسرائيلي خلال فرار شاب فلسطيني من حاجز للشرطة بمركبته المسروقة

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد في أعقاب اجتماعه اليوم مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف أنه "يقدم دعمه الكامل لرجال الشرطة الإسرائيليين وباقي قوات الأمن خلال مكافحتهم الجريمة والإرهاب، ويقدر جدا نشاطهم اليومي من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل".

وشدد كل من رئيس الحكومة لابيد ووزير الأمن الداخلي بارليف خلال الاجتماع وفقا للقناة "13" بأنه "لا يوجد اي تغيير على إجراءات إطلاق النار لرجال الشرطة، وإن كل شرطي مسموح له بالرد بإطلاق النار من أجل القتل حين يشعر أن حياته مهددة بالخطر" وناقش الجانبان خلال اجتماعهما صورة الوضع بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وطرق واستثمار كل الموارد المطلوبة لمواصلة العملية، كما ناقش الجانبان تحديات أخرى تواجهها وزارة الأمن الداخلي.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مقتل الشرطي الاسرائيلي باراك مشولام بعد دهسه ليلة السبت-الأحد خلال محاولة فرار شاب فلسطيني (17 عاما) من حاجز للشرطة بمركبته التي يشتبه ان سرقها في منطقة جوش دان، وفر المشتبه من المكان واعتقل لاحقا.