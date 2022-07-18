رئيس الأركان الإسرائيلي يصل المغرب في أول زيارة رسمية تهدف إلى تعميق التعاون الأمني والعسكري

أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن زيارته إلى المغرب تهدف إلى التعلم وتبادل المعرفة، كجزء من الجهود المبذولة

وصل رئيس الأركان الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين إلى المغرب في زيارة رسمية هي الأولى له. وتبدأ الزيارة فعليًا غدًا الثلاثاء باستعراض الحرس الملكي، ليلتقي بعد ذلك بوزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية بلخير الفاروق، إضافة إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين الكبار، بحسب النشر في معاريف.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، يجري الإثنين، زيارة أولى للمغرب تستمر ثلاثة أيام، يتصدرها "التعاون الأمني والعسكري" ومن المتوقع أن يلتقي كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية.

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن زيارته إلى المغرب تهدف إلى التعلم وتبادل المعرفة، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى. وتأتي زيارة كوخافي في أعقاب زيارة وزير الأمن بيني غانتس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتوقيعه اتفاقية تعاون أمني علنية في سابقة على مستوى البلدين. وبحسب مصادر أمنية، فإن إقامة علاقات أمنية مع المغرب هو أمر له قيمته الاستراتيجية ولا تنحصر في كونها مجرد زيارة رمزية.

وكان غانتس قد قال لنظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، خلال زيارته المغرب، إن "العلاقات الإسرائيلية-المغربية تعمقت وازدهرت خلال العام المنصرم"واضاف أن"شراكتنا تساهم بشكل مباشر في السلام والاستقرار الإقليميين وأمن بلدينا".

كما وجه وزير الأمن الإسرائيلي الشكر لملك المغرب محمد الخامس، ووزير الدفاع على جهودهما في تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين. كما أكد وزير الدفاع في لقائه مع وزير الدفاع على أهمية تسريع التعاون واستقرار المنطقة وازدهارها ، معربًا عن أمله في أن يكون منفتحًا على المزيد من توسيع اتفاقيات التطبيع.