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اتفاقية "شراكة" في مجال الطاقة باكورة زيارة رئيس الإمارات لفرنسا

i24NEWS - AFP

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الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي ، إلى اليمين ، يستقبلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي توفي الشيخ خليفة يوم الجمعة 13 مايو 2022 عن عمر ناهز 73 عاما.
Rashed al-Mansoori/Ministry of Presidential Affairs via APالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي ، إلى اليمين ، يستقبلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي توفي الشيخ خليفة يوم الجمعة 13 مايو 2022 عن عمر ناهز 73 عاما.

ستساعد هذه الاتفاقية على "إنشاء إطار عمل مستقر طويل الأجل لهذا التعاون، لتمهيد الطريق لعقود صناعية جديدة

أكّد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الاثنين دعم أبوظبي لأمن الطاقة في فرنسا فيما وقّع البلدان على اتفاقية لتعزيز التعاون في هذا القطاع، خلال أوّل زيارة دولة يجريها الرئيس الإماراتي للخارج، منذ توليه منصبه.

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وكان ماكرون وزوجته بريجيت في استقبال الشيخ محمد بن زايد عند مدخل قصر الإليزيه. وزار الرئيس الإماراتي في وقت سابق ساحة متحف الجيش الوطني حيث استقبله وزير الدفاع سباستيان لوكونور، إضافة إلى زيارة مجلس الشيوخ.

واجتمع الرئيسان على مأدبة غداء قبل أن يلتقيا مجددا في المساء خلال عشاء رسمي، في قصر فرساي بحضور مئة ضيف. 

وأسفرت هذه الزيارة عن "اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة"، وقّعها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير ووزير انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر مع وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة بدولة الإمارات سلطان الجابر، بحسب بيان حكومي فرنسي.

وقالت الحكومة في البيان إنّ "الهدف من هذه الشراكة هو تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة في فرنسا أو الإمارات أو أي مكان آخر في العالم في مجالات الهيدروجين أو الطاقات المتجددة أو حتى الطاقة النووية". وستساعد هذه الاتفاقية على "إنشاء إطار عمل مستقر طويل الأجل لهذا التعاون، لتمهيد الطريق لعقود صناعية جديدة وتحديد مشاريع الاستثمار المشتركة المستقبلية"، بما يشمل "إمكانية إنشاء صندوق ثنائي لتمويل المشاريع الخضراء".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بن زايد قوله إنّ "الطاقة بكل أنواعها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين والإمارات حريصة على دعم أمن الطاقة في العالم عامة وفي فرنسا الصديقة خاصة".

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