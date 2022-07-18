رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي تفوز مجددا برئاسة الحزب

ميراف ميخائيلي تحقق نتيجة كاسحة بالانتخابات التمهيدية لحزب العمل الاسرائيلي

فازت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي مجددا برئاسة الحزب في الانتخابات التمهيدية لحزب العمل وحصلت على نتيجة كاسحة بلغت 82.48%، في حين حصل سكرتير الحزب عيران حرموني على 16.16 بالمئة من الأصوات.

وشارك في الانتخابات نحو 15,070 من أعضاء حزب العمل والذين يشكلون 43% من أصحاب حق التصويت، نسبة التصويت ارتفعت بنحو 35% عن الانتخابات التمهيدية السابقة العام الماضي.

وافتتحت صناديق الاقتراع الساعة العاشرة اليوم وأغلقت الساعة الـ 19:00، وجرى التصويت بصورة جسدية والكترونية، ووضعت صناديق الاقتراع في مدينة بئر السبع، حيفا، تل أبيب والقدس.

وتجري هذه الانتخابات على خلفية رفض رئيسة الحزب ميخائيلي التوحد مع حزب "ميرتس" وخوض الانتخابات القادمة بقائمة واحدة، ونشر أعضاء الكتلة بالكنيست أمس رسالة دعم لميخائيلي مشيدين خلالها بدورها الفعال بإحياء الحزب وتحقيق سبعة مقاعد خلال الانتخابات الأخيرة.