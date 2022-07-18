لجنة مناهضة التعذيب الأممية تنعقد غدًا لبحث قضية التعذيب في السلطة الفلسطينية

يثير قرار التحقيق قلق السلطة الفلسطينية التي أوفدت فريقًا، برئاسة وزير الداخلية زياد هب الريح

تبحث لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة غدا (الثلاثاء) في قضية التعذيب في السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إنشائها، وتسند صحيفة يسرائيل هيوم هذا التطور إلى تقرير أعدته حول هذه القضية.

وبحسب تقارير عدة من بينها تقرير شامل صادر عن المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان UN Watch، فإن السلطة الفلسطينية ضالعة بممارسة التعذيب على نطاق واسع ضد مجموعة متنوعة من السكان والمجموعات، بما في ذلك أفراد من مجتمع المثليين، فضلا عن المشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل وبيع الأراضي، والنشطاء السياسيين وغيرهم.

ويثير قرار التحقيق هذا قلق السلطة الفلسطينية التي أوفدت فريقًا مؤلفًا من 17 مشاركًا، برئاسة وزير الداخلية زياد هب الريح، الذي توجه إلى جنيف لتمثيل السلطة الفلسطينية في الجلسة. يترأس هب الريح منذ سنوات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المشتبه في كونه أحد أكثر منظمات السلطة الفلسطينية ضلوعًا بمجال التعذيب.

وقال هيليل نوير، المدير العام لمنظمة يو ان ووتش إن "الرئيس عباس يظهر ازدراءه للجنة الأمم المتحدة بإرسال رجل يترأس منظمة أمنية سيئة السمعة متورطة بتعذيب المعتقلين للمثول أمامها". وأضاف نوير أن أساليب التعذيب المتبعة متنوعة ومن بينها الجلد، وجلد القدمين، تقييد الأيدي والأرجل بوضعيات مؤلمة لفترات طويلة من الزمن، وربط الذراعين خلف الظهر، والعزل والتهديدات.

وتم نشر العديد من الشهادات على مدى السنوات الفائتة تفضح التعذيب الذي تمارسه السلطة الفلسطينية. وفي قرار للمحكمة المركزية في القدس صدر عام 2017 تم الكشف عن الطرق البربرية التي تمارس ضد المعتقلين.

ومع ذلك ، وبقدر ما هو معروف ، فإن السلطة الفلسطينية تواصل الرد بقسوة على المعتقلين حتى اليوم، وفقًا ليسرائيل هيوم.

ونشرت تقارير فضحت نشاط التعذيب داخل منشأة تسمى "مسلخ أريحا". وأفاد المعتقلون السابقون بانتهاكات جسيمة ملت التجويع المطول، والحرمان من النوم، وفي بعض الأحيان كان ينتهي التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية بوفاة المعتقلين.

وفي الأول من يوليو/ تموز من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، اليوم الجمعة إن "المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون للتعذيب المنهجي على أيدي السلطات، والتي قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"وحثت على "فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

جاءت الاتهامات بعد عام على وفاة نزار بنات، المعارض السابق للسلطة الفلسطينية وتقول عائلته إنه "توفي بعد أن ضربته السلطات بهراوات معدنية" وأشعلت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، تم تفريق بعضها بعنف.