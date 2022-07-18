رئيس الحكومة الاسرائيلية: الشاباك أحبط أكثر من 170 عملية كبيرة منذ بداية العام

جاء هذا خلال مشاركة رئيس الحكومة الاسرائيلية بمنتدى الادارة للجهاز الأمني

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد خلال لقاءه مع منتدى الإدارة العليا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بأن الجهاز أحبط أكثر من 170 عملية كبيرة منذ بداية العام. وكان ذلك في إطار اجتماع التفكير الاستراتيجي لصياغة توجهات عمل الجهاز للعام 2023.

وتابع لابيد متوجها لعناصر الجهاز :"يوجد هنا مجموعة أشخاص تحمل قيما وتعمل من منطلق مهمة وفهم عميق للأسس التي بنيت عليها الدولة "وأشاد لابيد بعمل المنظمة مشيرا الى أن "الناس لا يعرفون كم عملية منعتم، يدين الكثيرون بحياتهم لكم، هذه مهمة لا نهاية لها، وباسم حكومة دولة إسرائيل أود أن أقول لكم شكرا"

اضافة لذلك استعرض لابيد التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل مشددا على أهمية الدور المركزي لجهاز الشاباك في مواجهة هذه التحديات.