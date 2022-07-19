وزارة الصحة الإسرائيلية ستحصل على 10000 لقاح ضد جدري القردة

وقعت اتفاقا للحصول على 2000 جرعة من الشركة المصنعة التي تنتج "الجيل الجديد من اللقاح"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستشتري 10000من لقاحات جدري القردة، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك بعدما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 101إصابة، ووقعت اتفاقا للحصول على 2000 جرعة من الشركة المصنعة التي تنتج "الجيل الجديد من اللقاح" ، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

وسيتم تسليم اللقاحات في الأسابيع المقبلة وستكون متاحة للسكان "المعرضين للخطر" أولا، وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة الصحة تدعو من أصيبوا بحمى أو بثور أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدرى القرود للتحدث إلى طبيب"، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب. .

ولم تذكر الوزارة اسم الشركة أو اللقاح. ومع ذلك ، فإن جينوس - الذي تصنعه الشركة الدنماركية البافارية الشمالية - هو اللقاح الوحيد الذي تم تطويره لجدري القرود ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وكانت إسرائيل قد ابلغت عن أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في مايو/ايار المنصرم ، وتم اكتشاف انتشار طائفي الشهر المنصرم.

ومن جهتها قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس المنصرم، إنها ستعقد مجددا لجنة الخبراء المعنية بجدري القرود في 21 يوليو / تموز لتقرير ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

سيعقد اجتماع ثان للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن جدري القردة ، حيث علمت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الآن بوجود 9200 حالة في 63 دولة في آخر تحديث صدر يوم الثلاثاء.