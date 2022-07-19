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  • قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود تعتقل الليلة الفائتة 11 مطلوبا بأنحاء الضفة الغربية

قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود تعتقل الليلة الفائتة 11 مطلوبا بأنحاء الضفة الغربية

i24news

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جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية ليلية في الضفة الغربية ، 28 يونيو ، 2022.
IDF Spokespersonجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية ليلية في الضفة الغربية ، 28 يونيو ، 2022.

كما نجحت القوات الإسرائيلية بوضع يدها على أسلحة ممنوعة في مدينة جنين ومصادرتها وسط تبادل إطلاق النار

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام وشرطة الحدود الليلة الماضية (الإثنين) اعتقالات لمطلوبين في عدد من المراكز في أنحاء الضفة الغربية يشتبه بضلوعهم بعمليات عدائية. وشملت عملية الجيش عدة قرى منها رمون وبيت ليقيا ودير دبوان وكفل حارس ودير أبو مشعل ومخيم عايدة ودير سامت ومدينة طولكرم.

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وعملت القوات الليلة الماضية في قرية اليامون بمنطقة لواء منشيه الإقليمي، واعتقلت مطلوبين اثنين يشتبه بتورطهما في أنشطة معادية. كما نجحت القوات الإسرائيلية بوضع يدها على أسلحة ممنوعة في مدينة جنين ومصادرتها. وقد أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على مشتبه بهم ألقوا متفجرات وأطلقوا النار عليهم.

وفي الوقت نفسه، نشطت القوات في مدينة نابلس في منطقة اللواء الإقليمي السامرة، واعتقلت ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في عمليات عدائية. وأثناء العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة وألقوا العبوات والزجاجات الحارقة على القوات التي ردت بإطلاق النار.

وبلغت حصيلة المعتقلين خلال الليلة الماضية 11 مطلوبا في مناطق مختلفة داخل الضفة الغربية، دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي. تم اقتياد المطلوبين للتحقيق من قبل قوات الأمن.

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