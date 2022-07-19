تقرير: السلطات الإسرائيلية تمنح 2300 تصريح عمل من قطاع غزة لدخول أراضيها

هذا العدد مرتبط بقرار وزير الجيش الإسرائيلي بعدم "زيادة هذا العدد" على خلفية إطلاق صواريخ من قطاع غزة

أكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية قررت منح 2300 عامل من قطاع غزة تصريح دخول إلى العمل في أراضيها، لافتتة إلى أن "العدد مرتبط بقرار وزير الجيش الإسرائيلي بعدم "زيادة هذا العدد" على خلفية إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قرر السبت المنصرم، تجميد 1500 تصريح عمل لسكان قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين تجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي أعلن عنها قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكانت وحدة تنسيق الحكومة في الأراضي الفلسطينية، قد أعلنت قبل عيد الأضحى، "عن سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم".

من بين التسهيلات التي اقرت للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية كان حصة 500 تصريح سفر إلى الخارج عن طريق مطار بن غوريون ، حصة 200 تصريح لزيارة مدينة ايلات السياحية في جنوب اسرائيل، كما اقر ايضا توسيع ساعات عمل الحواجز وتصاريح الزيارات العائلية إلى إسرائيل.