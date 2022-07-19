تقرير: غانتس ينفي ضلوعه بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية من ميزانية الصندوق الخارجي لميزانية الحكومة

كما أشار النائب عن هتصيونوت هداتيت إلى احتمال تعارض تحويل هذه الأموال مع قانون "خصم رواتب الإرهاب".

نفى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، أن تكون له أية علاقة بتحويل أموال تصل إلى عشرات ملايين الشواقل للسلطة الفلسطينية وسط تقارير نشرها أمس الإثنين موقع "يسرائيل هيوم" حول استخدام الصندوق الحكومي الخارجي لنقل هذه الأموال.

وكان عضو الكنيست عن هتصيونوت هداتيت (الصهيونية المتدينة) سيمحا روتمان قد طلب من وزير الأمن قبل عدة أشهر الحصول على تفاصيل عن القروض والمقدمات المالية التي أوعز غانتس نفسه بتحويلها للفلسطينيين. وكتب روتمان في رسالة وجهها إلى غانتس "تم النشر عن قرضين، يرجع الأول تاريخه إلى أيار/ مايو 2020 والثاني إلى أب/أغسطس 2021 يصل قدره كل واحد منها إلى مئات ملايين الشواقل".

وبحسب التقرير، فإنه بما أن غانتس اتفق بشكل شخصي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على منحه قروضًا وتسهيلات أخرى، فقد توجه إليه عضو الكنيست لجلاء الصورة، والكشف عن قيمة المبالغ التي وعد بها غانتس، وعن موعد سداد هذه القروض. كما أشار النائب عن هتصيونوت هداتيت إلى احتمال تعارض منح هذه الأموال مع قانون "خصم رواتب الإرهاب".

غانتس من جانبه ينفي الأمر جملة وتفصيلا، وقال في معرض رده على روتمان "تبين بعد القيام بالتدقيق مع كافة الجهات المعنية أن هذا الموضوع لا يمت بصلة لوزارة الأمن" واستطرد غانتس كلامه بتوجيه روتمان إلى وزارة المالية.

ويعلق معد التقرير على رد غانتس بالقول أن "أقوال وزير الأمن لا تتفق مع الحقائق. وزير الأمن هو الآمر الناهي في مناطق الضفة الغربية وبالتالي فإنه المكلف بالعلاقة مع الفلسطينيين وبضمن ذلك العلاقات الاقتصادية.

وتضيف الصحيفة أن غانتس نفسه اتفق مع محمود عباس حول التسهيلات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة المدنية في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) تابعة مباشرة لوزير الأمن، وهي تدير سراً كما كشفت "يسرائيل هيوم"، صندوقًا "خارج الميزانية" ، تم من خلاله تحويل 100 مليون شيكل للفلسطينيين.

بعد الكشف عن "الصندوق غير الحكومي"، قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش لـ "يسرائيل هيوم" إنه كان على علم بوجود الصندوق منذ بعض الوقت، وأنه لم يتلق أجوبة على الأسئلة التي طرحها حول عمل هذا الصندوق".

وتشير الصحيفة إلى أن مكتب وزير الأمن رفض التعليق على النشر في "يسرائيل هيوم.