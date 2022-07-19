وزير الأمن غانتس يحذر من المشاركة في مخطط لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية بأنحاء الضفة الغربية غدًا الأربعاء

وأوضح وزير الأمن أنه إلى جانب البناء المستمر في الضفة الغربية وتعزيز البناء القانوني، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة

كشف مسؤولون أمنيون الثلاثاء لوزير الأمن بيني غانتس عن مخطط تقف وراءه شخصيات يمينية لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية في عدة مواقع في الضفة الغربية، وذلك يوم غد الأربعاء. وبناء على تلك المعلومات، أصدر وزير الأمن توجيهاته بأن يتم التوضيح لكافة المواطنين الإسرائيليين الذين ينوون المشاركة بهذه الفعالية، بأن المخطط ليس قانونيًا، وأنه تم الإيعاز لرجال الأمن بالاستعداد لمنعها ومواجهتها.

واستنادًا إلى المعلومات التي تم إطلاع الوزير عليها، فإن العديد من أصحاب العلاقة الذين يخططون للمشاركة في الفعالية، وهم في غالبيتهم من سكان البلدات والمدن الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) الملتزمين بالقانون، لا يعرفون أن تلك الفعالية غير قانونية ولم يجر التنسيق بشأنها مع الجهات الأمنية، وعليه يتوجب نقل هذه الرسالة عبرجميع المحاور الممكنة، بحسب غانتس..

وأوضح وزير الأمن أنه إلى جانب البناء المستمر في الضفة الغربية وتعزيز البناء القانوني، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، ولن يتم السماح بانتهاك القانون. وفيما عدا ذلك، أشار غانتس إلى ضرورة التوضيح بأن كل نشاط لا يجري تنسيقه سلفا مع قوات الأمن من شأنه أن يثقل على كاهل المهمات العملياتية اليومية، ويضر بالنظام العام.

واستنادًا إلى المعلومات التي تم إطلاع الوزير عليها، فإن العديد من أصحاب العلاقة الذين يخططون للمشاركة في الفعالية، وهم في غالبيتهم من سكان البلدات والمدن الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) الملتزمين بالقانون، لا يعرفون أن تلك الفعالية (التي تقف وراءها جمعية يمينية تؤمن بأرض إسرائيل الكاملة تدعى نحالا) غير قانونية ولم يجر التنسيق بشأنها مع الجهات الأمنية، وعليه يتوجب نقل هذه الرسالة عبر كافة المحاور الممكنة، بحسب غانتس.

وأوضح وزير الأمن أنه إلى جانب البناء المستمر في الضفة الغربية وتعزيز البناء القانوني، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، ولن يتم السماح بانتهاك القانون. وفيما عدا ذلك، أشار غانتس إلى ضرورة التوضيح بأن كل نشاط لا يجري تنسيقه سلفا مع قوات الأمن من شأنه أن يثقل على كاهل المهمات العملياتية اليومية، ويضر بالنظام العام.

يذكر أن الحركة اليسارية "سلام الآن" نشرت على تويتر بيانا دعت فيه مؤيديها إلى الالتفاف حولها غدًا الأربعاء لمنع جمعية "نحالا" اليمينية من تنفيذ مأربها. وأشارت الحركة اليسارية في منشورها إلى أن الذراع السياسية لتلك الجمعية في الكنيست المتمثلة بعضو الكنيست إيتامار بن غفير قد أعطت بركتها للقيمين على تلك الخطة بالانطلاق الأربعاء.