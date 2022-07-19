إسرائيل: بعد إلغاء الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، بنيامين نتنياهو يحتفظ بمنصبه رئيسا للحزب

جاء قرار إلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب وإعلان فوز نتنياهو بعد انتهاء المهلة المحددة للمرشحين لإعلان الترشح

قالت لجنة الرقابة في حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، إن بنيامين نتنياهو سيحتفظ بمنصبه كرئيس للحزب، مع إلغاء الانتخابات التمهيدية حيث لا أحد ينافس كرئيس منذ فترة طويلة، وسيجري الحزب انتخابات تمهيدية لبقية المقاعد في قائمة الحزب، في 3 أغسطس/آب الوشيك.

وكان المشرع يولي إدلشتاين قد انسحب من الانتخابات التمهيدية في أواخر يونيو/حزيران المنصرم - متذرعًا بالحاجة إلى وحدة الحزب - تاركًا نتنياهو دون منازع لقيادة الليكود.

وجاء قرار إلغاء الانتخابات التمهيدية وإعلان فوز نتنياهو بعد انتهاء المهلة المحددة للمرشحين لإعلان نيتهم الترشح، والذي حدد أمس الإثنين. ومن المتوقع تأجيل الانتخابات التمهيدية بسبب نقاش حزبي داخلي حول الطريقة الانتخابية لجزء من قائمة الليكود.

في حين أن أعضاء الليكود المسجلين البالغ عددهم 140 ألفًا ينتخبون أغلبية قائمة الكنيست، يتم حجز عشرة مقاعد لمرشحين لأول مرة من مناطق إقليمية، يتم اختيارهم مباشرة من قبل لجنة الليكود المركزية التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 4000 عضو.

وقاد نتنياهو الحزب لمدة 23 عامًا، مقسمًا على فترتين، وبشكل مستمر منذ عام 2005 الآن زعيم المعارضة، أمضى أكثر من 15 عاما كرئيس للوزراء، وهو أطول رئيس وزراء في إسرائيل.