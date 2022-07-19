غازبروم الروسية والوطنية الإيرانية للنفط توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار

وتتضمن المذكرة تطوير حقلي غاز كيش وبارس الشمالي، ورفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، وتطوير ستة حقول نفطية

وقعت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركةغازبروم الروسية مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، بقيمة حوالي 40 مليار دولار. ووفقا لوكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا)، تم توقيع المذكرة افتراضيا اليوم من قبل الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية محسن خوجاسته مهر، ونائب رئيس لجنة إدارة غازبروم فيتالي ماركيلوف.

وتتضمن المذكرة تطوير حقلي غاز كيش وبارس الشمالي، ورفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، وتطوير ستة حقول نفطية، وتبادل الغاز والمنتجات، واستكمال مشاريع للغاز الطبيعي المسال، ومد خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وغير ذلك من مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي، على ما أفاد موقع الشروق.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتواجد اليوم في طهران للمشاركة في قمة إيرانية تركية لبحث ملفات عدة، من بينها الملف السوري. فقد أبلغ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، "ستعود بالضرر" على المنطقة، بحسب أ ف ب.

ورأى خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية، أن على "إيران وتركيا وسوريا وروسيا حل هذه المشكلة من خلال الحوار".