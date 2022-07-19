اصابة إسرائيلي بصورة خطيرة بعملية طعن في مدينة القدس وتحييد المنفذ

اصيب سائق حافلة بجيل 41 بصورة متوسطة في عملية طعن وقعت بحي راموت شمالي مدينة القدس. وبحسب موقع "والا" تم تحييد المنفذ من قبل مصور صحافي كان يسافر على الشارع وشاهد العملية.

وبحسب الموقع، وقعت العملية على في خطوط الحافلات القريبة من حي راموت، طاقم نجمة داوود الحمراء الذي وصل إلى المكان قدم العلاج الطبي لسائق الحافلة لذي اصيب بصورة متوسطة ونقل الى مستشفى شعاري تسيدك في مدينة القدس. واعلن المستشفى ان "المصاب حالته متوسطة بسبب عدة طعنات بجسدة العلوي، ولا توجد خطورة على حياته".

وروى مسعفون للموقع "المصاب كان مستلقيا على الرصيف قرب الباص، بينما كان واعيا ويعاني من جروح بجسده، لقد حدثونا بأنه أصيب داخل الباص خلال السفر، قدمنا له علاجا طبيا لانقاذ حياته شمل وقفا للنزيف وقمنا بإخلاءه بسرعة إلى المستشفى، ووضعه مستقر"