لابيد وغانتس يوجهان رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان:"من يحاول المساس بنا- يرتكب خطأ فاذحا"

تصريحات غانتس ولابيد تأتي على خلفية أنشطة حزب الله الأخيرة ضد اسرائيل

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مع وزير الأمن بيني غانتس بجولة في القيادة الشمالية والحدود مع لبنان، قاما خلال الجولة بإجراء تقييم للوضع وتحدثا مع الضباط الكبار في المنطقة، ورافقهما خلال الجولة كل من رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، ونائب رئيس هيئة الأركان الجنرال أمير برعام وضباط آخرين.

وعلى خلفية أنشطة حزب الله الأخيرة، والتي شملت إطلاق طائرة مسيرة تجاه منصة الغاز "كاريش" وايضا إسقاط طائرة حزب الله المسيرة أمس التي اخترقت الحدود مع إسرائيل، أطلق لابيد وغانتس رسالة شديدة اللهجة الى لبنان.

حيث صرح لابيد :"دولة إسرائيل جاهزة ومستعدة بالعمل ضد أي تهديد، وجهتنا ليست للمواجهة، لكن من سيحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل-سيكتشف بسرعة بأنه ارتكب خطأ فاذحا". واضاف :"إسرائيل مهتمة بلبنان كجارة مستقرة ومزدهرة وليست قاعدة لإرهاب حزب الله وإنها ليست أداة ايرانية. نشاطات حزب الله تعرض لبنان، ومواطنيها ورفاهيتها للخطر".

وأضاف لابيد :"دولة إسرائيل تعمل وتواصل العمل ضد كل أذرعة ايران الارهابية في المنطقة وعموما، ايران هي أكبر مصدر للإرهاب في العالم. سنعمل بأنفسنا وبالتعاون مع دول أخرى في المنطقة لمنع ايران من زعزعة الاستقرار الاقليمي".

كما أضاف وزير الأمن بيني غانتس وقال "إسرائيل جاهزة للقيام بالكثير حتى يزدهر جيرانها ومستعدة العمل كل الوقت للدفاع عن المواطنين. نحن مستعدون بكل المقاييس- بالجو، بالبحر، والبر والسايبر. أعيننا تشاهد الأزمة التي تحدث في لبنان، وتمس بالمواطنين. دولة لبنان وقادتها يعرفون جيدا انه فيما لو اختاروا طريق النار- سوف يتضررون كثيرا. إن اختاروا مسار الاستقرار-سيساعدون مواطني لبنان".