إسرائيل: برنامج جديد لتمكين النساء الفلسطينيات من الإستفادة من التطبيب عن بعد في الضفة الغربية

تشمل أحدث الأجهزة المعروضة آلة "هيربيت" ، التي توضع على بطن الأم، لكي تقيس معدل ضربات قلب الجنين

أعلن مستشفى شيبا في رمات غان وسط إسرائيل، عن إطلاق برنامج جديد لتمكين النساء الفلسطينيات من الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال التطبيب عن بعد والتقنيات المتقدمة، وذلك بالتعاون مع منظمة السلام غير الحكومية روزانا.

وتلقى 12 موظفًا طبيًا فلسطينيًا تدريبات (في آذار/مارس وتموز/يوليو) في شيبا لتعلم كيفية استخدام الأجهزة التي سيتم توزيعها بعد ذلك على المرضى من المناطق النائية في الضفة الغربية، وذلك من أجل تمكينهم من الحصول على مساعدات طبية من منازلهم، وذلك كجزء من المشروع التجريبي الذي تم إطلاقه في أبريل/نيسان الماضي.

وستستفيد الممرضات وأخصائيات أمراض النساء والقابلات وأطباء الأطفال وخبراء التغذية وأخصائيي العلاج الطبيعي وعلماء النفس المدربين في التطبيب عن بعد دعمًا سريريًا مستمرًا كل أسبوعين، كما استفاد بالفعل من البرنامج 100 مريض فلسطيني يعيشون في ثلاث مناطق تقع على بعد حوالي عشرين كيلومترًا حول الخليل في الضفة الغربية.

وفي نفس السياق، قال مدير مركز ابتكار صحة المرأة و OB-GYN Beyond في شيبا: "هدفنا هو توفير الرعاية التي تحتاجها النساء، أينما كانوا". مضيفا، "الطب عن بعد يسمح لنا بسد الفجوات الجغرافية والسياسية والثقافية لتحقيق أفضل النتائج".

شراكة من خلال العيادات الافتراضية

وبفضل أحدث الأجهزة المتصلة بتطبيق يجمع البيانات الطبية لكل مريض، أصبح من الممكن أن تحصل للمرأة على تشخيص من خلال استشارة عبر الإنترنت، باستعمال شاشة عامة يمكن الوصول إليها من هاتفهم أو جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، وتتم متابعتهم من قبل طبيبات من مستشفيات الخليل وفريق شيبا، الذين يمكنهم الوصول إلى الملف الكامل للمريض.

ومن جهتها، قالت مديرة منظمة روزانا غير الحكومية، رونيت زيمر، لـ I24NEWS، "يرحب فريق موجود فعليًا في الخليل بالنساء في حالة حدوث مشكلة لا يمكن معالجتها عن بُعد، بناءً على أوامر الأطباء الإسرائيليين" .

وتشمل أحدث الأجهزة المعروضة آلة "هيربيت" ، التي توضع على بطن الأم، لكي تقيس معدل ضربات قلب الجنين وتنقل في نفس الوقت النتائج إلى التطبيق.

تصدير المعرفة الطبية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية

وكان فريق شيبا قد أنهى بحثه قبل وقت قصير من ظهور فيروس كورونا، لجعل هذا المشروع حقيقة على أرض الواقع بناءً على البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، لا سيما بشأن نقص المتخصصين في مناطق معينة من الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أكدت رونيت زيمر، لـ I24NEWS، "كان البقاء في المنزل لأشهر طويلة متوافقًا تمامًا مع النهج الذي كنا نسلط الضوء عليه. هنا ، يتعلق الأمر بتوفير المساعدة الجسدية والعقلية والعاطفية أيضًا للمساهمة في أن تكون المرأة جيدة"

وأضافت رونيت زيمر، "في هذه القرى، تنجب النساء الكثير من الأطفال وخطر الموت عند الولادة مرتفع، وهناك أيضًا حالات عنف منزلي ومرض السكري وأطفال يعانون من أمراض خلقية مرتبطة بحقيقة أنهم يتزوجون غالبًا بين أبناء العمومة"، مشيرة إلى أن "حوالي 40 في المئة من السكان الفلسطينيين يتزوجون بين أبناء عمومة".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، انخفض معدل الوفيات عند الولادة من 38 لكل 100 ألف ولادة في عام 2008 إلى 22 لكل 100 ألف ولادة في عام 2016. ومع ذلك، تم تصنيف 70 في المئة من الوفيات المبلغ عنها في عام 2016 على أنها "يمكن الوقاية منها".

وتابعت رونيت زيمر، معربة عن أسفها، "لم يسبق للبعض أن رأوا طبيب أسنان وهم في سن الأربعين ولا يعرفون سوى القليل جدًا من أجسادهم ، لأنه لم يتم إعطاء الأولوية لتوعية النساء بالمسائل الطبية".

وأشارت رونيت زيمر، إلى أن "سرطان الثدي اليوم هو السبب الرئيسي في وفاة العديد من النساء الفلسطينيات، مؤكدة، "في عام 2022 ، يجب ألا تموت النساء بعد الآن بسبب هذا السرطان ، لأنه إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب ، فيمكن علاجه بشكل جيد للغاية".

حدود الجهاز الصحي الفلسطيني للمرأة

يبقى تقديم الخدمات الصحية وخاصة المرتبطة بالحمل داخل المجتمعات الريفية في الأراضي الفلسطينية، مرتبط بالنساء، بحيث أنهم لا يمكنهم الذهاب إلى المراكز الطبية دون أن يرافقهم رجل، كما لا يمكن أن يفحصهم طبيب ذكر، وذلك لأسباب ثقافية ودينية.

وأكدت رونيت زيمر، "عندما اكتشفنا هذا الأمر، أدركنا الحاجة الملحة لإنشاء التطبيب عن بعد لهؤلاء المرضى والانطلاقة المذهلة التي سيعنيها بالنسبة لهم. وأدركنا أيضًا أن المبادرة يجب أن تأتي من الداخل، وبالتالي نحتاج إلى التركيز على تدريب النساء الفلسطينيات على هذا النحو"، مشددة على أنه "أمر ضروري أن يشعر المرضى بالثقة.

خطوة نحو السلام

هذا النوع من المبادرات الذي يبني الجسور بين المجتمعات، ويعزز تبادل المعرفة والتعاون في المجال الطبي يمكن أن يتوسع ليشمل مجالات أخرى ويكون في نهاية المطاف نموذجًا للسلام الناجح إلى سلم أعلى.

وتابعت رونيت زيمر، أن "استخدام التطبيب عن بعد أمر رائع، فهو يساهم في علاج الناس، وتقديم الحياة الصحية الجيدة تجعلهم أكثر تفاؤلاً وانفتاحًا"، مؤكدة "أعتقد أن هناك أيضًا إرادة كبيرة لدى كلا الجانبين للعمل معًا وهذا أمر مشجع جدًا للمستقبل".

وتأمل رونيت زيمر، في تطوير المشروع لنساء قطاع غزة في غضون سنوات قليلة المقبلة، مؤكدة أنه "يجب أولاً بناء الثقة بين الفرق لتنفيذه، وأن يبقى دائما بصيص أمل، على الرغم من دورات العنف المتكررة بين إسرائيل وقطاع غزة، أن يبث حياة جديدة في العلاقات المتضاربة حاليًا.