الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف مواقع لحماس رداً على إطلاق نار استهدف بلدة حدودية

ذكر شهود عيان في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أن "طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس بالقرب من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق نار من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بقصف موقع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة"، لافتا إلى أن الطلقة "أصابت مبنى صناعيا".

ومن جانبه، قال الخبير الأمني ماتياس في تصريح لi24news، "لا يمكننا أن نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان إطلاق النار متعمدًا، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعد يراقب فقط واعتمد حق الرد الفوري، حتى في وضح النهار، بغض النظر عن المقذوف الذي ينتهك السيادة الإقليمية."

وذكر شهود عيان في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أن "طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس".

وكان قد وقع حادث مماثل في الشهر الماضي، عندما اشتبكت قوات أمن حماس مع فلسطينيين بالقرب من الحدود الشمالية لغزة.

https://twitter.com/i/web/status/1549386006163505153 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقام الجيش الإسرائيلي السبت الماضي بقصف مواقع حماس بعد إطلاق أربعة صواريخ على الأراضي الإسرائيلية .

وذكر الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الصاروخي المسماة "القبة الحديدية" اعترضت أحد الصواريخ الأربعة، فيما سقطت الثلاثة الأخرى في الحقول.