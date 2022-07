الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف مواقع لحماس رداً على إطلاق نار استهدف بلدة حدودية

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس بالقرب من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق نار من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بقصف موقع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة"، لافتا إلى أن الطلقة "أصابت مبنى صناعيا".

ومن جانبه، قال الخبير الأمني ماتياس في تصريح لi24news، "لا يمكننا أن نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان إطلاق النار متعمدًا، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعد يراقب فقط واعتمد حق الرد الفوري، حتى في وضح النهار، بغض النظر عن المقذوف الذي ينتهك السيادة الإقليمية."

وذكر شهود عيان في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أن "طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس".

وكان قد وقع حادث مماثل في الشهر الماضي، عندما اشتبكت قوات أمن حماس مع فلسطينيين بالقرب من الحدود الشمالية لغزة.