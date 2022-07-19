خامنئي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"لم يكن لديك بديل آخر في أوكرانيا"

قمة ثلاثية تجمع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والرئيس الروسي بوتين والتركي رجب طيب اردوغان بطهران

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية علي خامنئي، إنه يجب على روسيا وايران أن تظلا متيقظتين من "الاحتيال الغربي" وطالب الدولتين بتعاون طويل المدى وقال إن كلا الدولتين يمكنهما الاستفادة من ذلك.

وفي اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران تطرق خامنئي إلى الأزمة في أوكرانيا وقال إن "الحرب هي حدث صعب، وإن الجمهورية الإسلامية ليست راضية عن معاناة الناس العاديين منها. لكن رغم المعاناة، لموسكو لم يكن هناك بديل في أوكرانيا. وقال :"لو لم تكن المبادر، الطرف الآخر (الغرب) كان قد يتسبب في حرب بمبادرته" .وطالب خامنئي بأن يتم تدريجيا التخلص من التعامل بالدولار الأمريكي بالتجارة العالمية.

ويزور الرئيس الروسي طهران التي وصلها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، للمشاركة في قمة اليوم الثلاثاء تهدف لمناقشة الأوضاع في سوريا، وتنعقد القمة بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى منطقة الشرق الأوسط والتي شملت إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمملكة السعودية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن "مكافحة تركيا للإرهاب ستتواصل بدون الأخذ بعين الاعتبار من يؤيده. تركيا تتوقع من ايران وروسيا مواصلة جهودهم ضد الإرهاب". وبرأيه :"الأمر الأفضل للسوريين هو التخلص من الميلشيا الكردية YPG"

من جانبه قال الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي بكلمته بالقمة الثلاثية بأن ايران تؤيد حلا سياسيا للأزمة في سويا، وقال :"مصير سوريا يجب أن يحدده مواطنوها، بدون تدخل خارجي..التواجد الغير شرعي للقوات الأمريكية يتسبب بعدم استقرار في سوريا..تواجد قوي للجيش السوري سيساعد بالحفاظ على السيادة السورية".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران ليلة أمس على رأس وفد كبير ضم عددا من الوزراء، وبعد الاستقبال الرسمي اجتمع مع نظيره الايراني إبراهيم رئيسي.

وخلال الاجتماع قال خامنئي لاردوغان إن عملية عسكرية جديدة في سوريا ستكون "على حساب سوريا وتركيا والمنطقة". وأكد على أن ايران "ستتعاون مع تركيا بمكافحة الارهاب" وأضاف بأن هجوما جديدا في سوريا سيستفيد منه بنهاية المطاف "الإرهابيون" والذين برأيه "لا يقتصرون على جماعة معينة".

.