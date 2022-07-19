ميراف ميخائيلي، "أنا أؤمن بمبادرة السلام العربية ويجب أن نجد حلا إقليميا يشمل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية وزعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستلعب دورا كبير في تحسين العلاقات الإسرائيلية العربية، وخاصة مع الفلسطينيين.

وفازت ميراف ميخائيلي، أمس الإثنين، بنتيجة ساحقة لتصبح أول رئيسة لحزب العمال في التاريخ، تحتفظ بمقعدها في منافسات متتالية لتنضم إلى 8 قادة مختلفين للحزب الاشتراكي الديمقراطي على مدى العقدين الماضيين.

وقالت ميراف ميخائيلي، في تصريح لi24news، إن "حزب العمل يعيد بناء نفسه مجددا ويتحدث بشكل واضح حول أجندته التي ستستند علي استقلال إسرائيل ... هذه قاعدة صهيونية، وطن للشعب اليهودي ومساواة كاملة لكافة المواطنين"

وأضافت الوزيرة في تصريحها، " الأمن لا يعتمد فقط على القوة العسكرية ولكن على الاتفاقات السياسية واتفاقيات السلام مع جيراننا وبناء مجتمع عادل".

وردا عن ما إن كانت هناك إمكانية انضمام حزب العمل وحزب ميرتس اليساري لتشكيل ائتلاف، وصفت ميراف ميخائيلي بأنه "خطأ وفشل لا أنوي تكراره"، مشيرة إلى أنه، "في كل مرة اجتمعت فيها ميرتس والعمل معًا، أدى ذلك إلى انخفاض في عدد المقاعد التي كان لدى الحزبين"، مضيفة أن هذا "إهدار رهيب للديمقراطية الاجتماعية".

ومن جانب آخر، قالت ميراف ميخائيلي بخصوص فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية: "هذه أخبار مهمة جدًا للإسرائيليين، فهي تثلج الصدر! ولها تأثير يتجاوز قطاع الطيران. فهي تسمح للإسرائيليين بالسفر إلى العديد من الوجهات حول العالم في وقت أقل وبثمن أقل".

وتابعت الوزيرة، "بصفتي زعيمة لحزب العمل، آمل أن نتمكن من استخدام هذه الخطوة الصغيرة إلى الأمام لتوسيعها لمعالجة أهم قضية تواجه إسرائيل: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مضيفة، "أنا أؤمن بمبادرة السلام العربية ويجب أن نجد حلا إقليميا يشمل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".