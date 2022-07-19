وزير الأمن الإسرائيلي ينطلق الأربعاء للمشاركة بمؤتمر أمني في الولايات المتحدة

وزير الامن الاسرائيلي سيجتمع خلال زيارته الى الولايات المتحدة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين

ينطلق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الاربعاء في رحلة الى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمن لمعهد ASPEN، حيث من المتوقع أن يجتمع خلاله مع عدد من المسؤولين الأمنيين من بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وتشمل القائمة ايضا رئيس وكالة المخابرات الأمريكية "سي اي اي" وليام برينس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليسا رايس، وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، ونواب ورئاس لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية.

وشارك غانتس اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد بجولة في القيادة الشمالية وعلى الحدود مع لبنان، قاما خلال الجولة بإجراء تقييم للوضع وتحدثا مع الضباط الكبار في المنطقة، ورافقهما خلال الجولة كل من رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، ونائب رئيس هيئة الأركان الجنرال أمير برعام وضباط آخرين، وقاما خلالها بإطلاق تحذير شديد اللهجة للبنان