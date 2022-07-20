نصر الله يهدد :"إن لم يأخذ لبنان حقه باستخراج الغاز- يمكن للوضع أن يتدهور إلى حرب"

جاءت تصريحات الأمين العام لحزب الله في اعقاب تحذير شديد اللهجة للبنان من قبل غانتس ولابيد

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه فيما لو لم تسمح إسرائيل للبنان بممارسة حقوقه بقضية موارد الغاز فإن حزب الله من الممكن أن يشن حربا.وقال نصر الله "لا يوجد استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي، إن لم يأخذ لبنان حقه. ولسنا متأكدين من أننا سنخوض حربا.قد نشهد استهدافا موضعيا وردا يناسبه. الأمر مرتبط بالرد الإسرائيلي الذي يمكنه أن يفاقم الوضع إلى حرب".

وتابع نصر الله بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية خلال اللقاء العاشورائي السنوي :"ربما نخرج إلى الحرب وربما لا، رغبتنا ليست فتح جبهة. نحن نريد حقوقنا فقط، ونحن نعلّي السقف لكي يخضع الأميركي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر. إذا كان الحل بالنسبة إلى البعض هو الاستسلام، فهذا ما لا نقبل به على الإطلاق. وإذا لم يضغط لبنان اليوم لن تقوم له قائمة".

واشار نصر الله الى أن الوسيط الأمريكي "لم يأت حتى الآن بجواب واضح، مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه" واضاف "نتمنى أن لا نطلق رصاصة أو صاروخا وأن يتراجع العدو، وننتظر التطورات وجاهزون لكل شيئ".

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد حلق الثلاثاء فوق منصة "كاريش" وتطرق الى التوتر مع لبنان بشأن التنقيب عن الغاز في الموقع وقال :"احتياطات الغاز الإسرائيلية لديها القدرة على حل أزمة الطاقة العالمية" وشدد على أن "لبنان أيضا يمكنه التمتع من تطور الاحتياطات في مياهه الاقتصادية، عن طريق المفاوضات والتي يجب إنهائها بأقرب فرصة"

في حين وجه بوقت سابق من نفس اليوم ،وعلى خلفية أنشطة حزب الله الأخيرة، والتي شملت إطلاق طائرة مسيرة تجاه منصة الغاز "كاريش" وايضا إسقاط طائرة حزب الله المسيرة الاثنين التي اخترقت الحدود مع إسرائيل، أطلق لابيد وغانتس رسالة شديدة اللهجة الى لبنان، قالا خلالها ":"من يحاول المساس بنا- يرتكب خطأ فادحا"