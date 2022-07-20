الانتخابات الإسرائيلية/رئيسة ميرتس السابقة:"لا يمكنني أن أنظر الى نفسي بالمرآة إن صعد نتنياهو مجددا"

جاءت تصريحات جالئون بعد قرارها خوض الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب ميرتس

أعلنت رئيسة حزب ميرتس السابقة زهافا حالئون أمس عن عودتها للحياة السياسية وعن خوضها الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب، لافتة في مقابلة اليوم ان قرار عودتها جاء بعد شعورها ان الأمر سيشكل ضغوطات على معسكر اليمين وينقذ حزبها، ولن "تستطيع أن تنظر الى نفسها بالمرآة إن صعد نتنياهو مجددا".

وتطرقت جالئون بمقابلة لاذاعة 103FM الى قرار عودتها بعد تصريحها قبل أسبوعين نيتها عدم العودة للحياة السياسية وقالت :"انا اقف من وراء ما قلته ، لكن خلال الأسبوعين الماضيين، الأمور انقلبت، انسحاب فريج الذي اطلق حملة ’فقط زهافا قادرة’، انسحاب هوروفتش، انسحاب زندبرج، الاستطلاعات التي أظهرت أن ميرتس لن تتجاوز نسبة الحسم".

وتابعت :"بالاضافة الى الاستطلاعات التي أظهرت أنه يمكنني ان أجلب خمسة أو ستة مقاعد وأرفع الحزب، حياتي مذهلة بدون انتخاباتـ لم ابحث ان يخلو مكان لي، أنا لا أبحث عن ترتيب عمل، لم أستطع الوقوف جانبا، لا يمكنني النظر الى نفسي بالمرآة ان صعيد بيبي(نتنياهو). بعد ليالي بلا نوم، أعلم أنه يوجد لدي مسؤولية، الحديث يدور عن مصير الكتلة".

وحول امكانية الاتحاد مع حزب العمل قالت :"العمل برئاسة ميراف ميخائيلي أعادت ابتكار نفسها من جديد. سأبذل كل جهد حتى يكون اتحاد ينقذ الكتلة، المكان الأول ليس هاما. هذا مطلب الساعة، سأبذل كل جهد. حقيقة أن عودتي، تشكل ضغوطات على المعسكر اليميني، تسعدني وتجعلني اشعر انه سيكون لنا 61 مقعدا، نحن بالطريق لهناك".