توقيف رجل دين عائد من إسرائيل بمعبر الناقورة لساعات طويلة يثير ضجة كبيرة في لبنان

أثار توقيف المطران موسى الحاج راعي "النائب البطركي على القدس والمملكة الهاشمية" و"راعي أبرشية حيفا" الاثنين ،عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان قادما من إسرائيل والتحقيق معه لساعات طويلة ومتواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء ضجة كبيرة في لبنان.

من جانبه أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصحيفة النهار اللبنانية أن"المطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديار المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها"، مضيفاً أنّ "استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية".

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل امس الحاج في مقره، وعرض الحاج بدوره أمامه تفاصيل توقيفه في مركز الأمن في الناقورة لمدة 11 ساعة، قال إنه خضع خلالها للتحقيق والتفتيش الدقيق وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص، ولفتت صحيفة النهار انه اطلق سراحه بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا.

بدروه، غرّد النائب اللبناني الياس حنكش عبر "تويتر"، قائلا: "العميل هو من يخدم مصالح دول خارجية وليس من يخدم أبناء رعيته أينما كانوا"، في إشارة إلى حزب الله.