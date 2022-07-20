إسرائيل: رصد أسراب من قناديل البحر تغزو منطقة خليج حيفا

قالت الهيئة في بيان لها: "العديد من الأشياء التي يقوم بها البشر تساعد على انتشار قنديل البحر"

أفادت المديرة العامة لهيئة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، ريا سوراكي، أمس الثلاثاء، أنها صادفت سربا كبيرا من قناديل البحر في منطقة خليج حيفا، وذلك أثناء جولة قامت بهامع وحدة بحرية

وقالت الهيئة في بيان لها: "العديد من الأشياء التي يقوم بها البشر تساعد على انتشار قنديل البحر، بما في ذلك حفر قناة السويس ، وتلويث المناخ، والإضرار بالحيوانات المفترسة لقناديل البحر ، مثل أسماك الشمس والسلاحف البحرية ، وتشتيت النفايات الصلبة".

وفي نفس السياق، تُظهر لقطات مأخودة بواسطة طائرة بدون طيار أن السرب يتركز حول الخليج في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل إسرائيل، ومن المتوقع أن يبقى في مكانه لبضعة أيام حيث يتم تحذير رواد الشاطئ بتوخي الحذر لتجنب التعرض للسع.

ومن المعتاد أن موسم قناديل البحر في إسرائيل يبدأ في يونيو/حزيران وينتهي بحلول أغسطس/آب، كما أن الكثير من الإسرائيليين يعتمدون على مصادرهم الخاصة لتتبع أسراب قناديل البحر قبل الذهاب إلى الشاطئ، كما أن موقع Meduzot Ba'am قام بإنشاء خريطة توضح بالتفصيل المشاهدات الأخيرة للمخلوقات بناءً على تقارير المستخدمين

وتعرف مياه إسرائيل وجود أكثر من 15 نوعًا من قناديل البحر وأكثرها شيوعًا هو قنديل البحر الرحال، ولم تكن هذه المخلوقات في الأصل تنتمي إلى المنطقة ، لكنها ظهرت في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد عبور قناة السويس.