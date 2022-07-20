تسجيل اشتباكات عنيفة بالضفة الغربية على خلفية حملة اقامة البؤر الاستيطانية

وزير الامن الاسرائيلي بيني حذر امس من تنفيذ الحملة واستعدادات امنية اسرائيلية مكثفة منعها

بدأت اليوم عملية تنفيذ مخطط اقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وسجل خلالها اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين اليساريين في منطقة جنوب الخليل، ويشار الى أن مجموعة من المستوطنين تنوي إقامة مستوطنات جديدة بين قريتين فلسطينيين، وذلك في اطار حملة ومخطط غير مسبوق منذ سنوات، وفي اطار المخطط سيتم اقامة هذه البؤر الاستيطانية بنفس الوقت وفي يوم واحد، وان الأمر ينفذ بصورة مكشوفة للجيش والشرطة الاسرائيلية. وذكرت القناة الاسرائيلية "13" بأن قوات الأمن تتجهز لإحباط هذه الحملة.

من جانبه انتقد نائب وزير الأمن السابق وسفير اسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون قرار جهاز الأمن الإسرائيلي منع هذه العملية وقال :"غانتس منذ عام يلاحق سكان يهودا والسامرة ويمارس نظام فرض القانون بحماس وانتقائية ضدهم. غانتس سافر إلى الولايات المتحدة وترك تعليمات لمواصلة المساس بالسكان، عندما كنت نائبا لوزير الأمن، حضنا السكان، غانتس يختار احتضان الفلسطينيين. عندما سنعود الى السلطة سنواصل دعم كل من يعمل بتأهيل البلاد. كل الإحترام للسكان -شعب إسرائيل معكم".

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بعث أمس رسالة إلى المستوطنين في الضفة الغربية بعد استعراض الأجهزة الأمنية له معلومات حول نيه المستوطنين الخروج غدا بحملة لإقامة بؤر استيطانية بعدة مناطق في الضفة الغربية. وأمر غانتس بالتوضيح أن الحديث يدور عن نشاط غير شرعي. وشدد غانتس في بيانه ان الكثيرين من الذين يخططون للمشاركة بالفعالية يحسبون من الأغلبية المطلقة من المستوطنين الذين يحترمون القانون ولا يعرفون أن هذا النشاط غير شرعي وشدد :"لن نسمح بانتهاك القانون".

وفي تعقيب للشرطة والجيش الاسرائيلي ردا على الحملة :"اقامة بؤر في يهودا والسامرة بصورة لا تتناسب مع العمليات والموافقات المطلوبة بموجب الصورة التي يقتضيها القانون وتتعارض معه- تعتبر غير شرعية ومحظورة.." وأضاف" بعد بيان المستوى السياسي، فإن الجيش والشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود وقوات الأمن على أهبة الاستعداد في الشوارع والحواجز وفي النقاط المركزية بالمنطقة للحفاظ على ألأمن والقانون والنظام العام. قوات مهام خاصة ستعمل على منع الارهاب وإحباطه"