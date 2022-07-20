العراق: مقتل ستة من عناصر الشرطة في هجوم نسب ل"داعش"

ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية.

لقي ستةٌ من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية مصرعهم وأصيب 7 آخرون في هجوم وقع ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم الدولة الاسلامية، حسب ما أفاد به مصدر عسكري.

وقال المصدر الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته إن "ستة عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح"،مضيفا أن "عشرة إلى 15 عنصراً في تنظيم الدولة الاسلامية قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). وطال الهجوم أكثر من ساعة".

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم بعد.

ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية.

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة في عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، لا تزال خلايا منه تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن وتستهدف بين الحين والآخر مواقع عسكرية.

وأواخر نيسان/ابريل، قتل جنديان عراقيان في تفجير انتحاري شمال بغداد، وتنفّذ القوات العراقية مراراً عمليات لملاحقة المتبقين من عناصر التنظيم.