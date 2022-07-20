بريطانيا تكشف عن اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل يصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني ويفيد أكثر من 6000 شركة

"الاتفاق قد يعزز صادرات الخدمات البريطانية بما يصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني ويفيد أكثر من 6000 شركة"

كشفت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها بدأت محادثات تجارة حرة مع إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات في قطاع الخدمات والتكنولوجيا وذكرت أن الاتفاق قد يعزز صادرات الخدمات البريطانية بما يصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني ويفيد أكثر من 6000 شركة، مع سعيها لاتفاقات تجارية جديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفليان "بريطانيا وإسرائيل قوتان كبيرتان بمعايير العصر في مجال الخدمات عالية التقنية، لكن علاقتنا التجارية الحالية تستند إلى اتفاقية من عام 1995، قبل أن تعمل الهواتف الذكية والإنترنت والخدمات المقدمة رقميا على تغيير الاقتصاد العالمي".

وأضافت "الجمع بين قوة اقتصاداتنا في اتفاق تجاري جديد سيعزز التجارة ويدعم الوظائف ويساعد في الارتقاء بعلاقتنا الاقتصادية إلى المستوى التالي".

وقالت بريطانيا إن الاتفاق التجاري الحالي بين البلدين يستند إلى اتفاق أوروبي قديم لا يتضمن بنودا محددة بشأن الخدمات، مضيفة أن حجم العلاقات التجارية في الوقت الراهن يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) سنويا.