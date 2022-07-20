العراق:ارتفاع قتلى القصف التركي لـ8 و23 مصابا من بينهم سائحون ونساء وأطفال

البرلمان"ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل ثمانية اشخاص وإصابة 23 آخرون بجروح من بينهم نساء وأطفال وكلهم سياح، في مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، صدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف في دهوك وزيارة الجرحى.

وفي سياق دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في حادثة القصف في دهوك، وقال"لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".

وأضاف: "ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب".