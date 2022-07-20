رئيس الوزراء الإسرائيلي يشكر المدنيين اللذين قاما بتحييد منفذ عملية القدس أمس الثلاثاء

يجب أن تعرف الدولة كيف تشكر مواطنيها. نيابة عن الدولة أشكركم على حد سواء كان من المهم بالنسبة لي أن ألتقي بكما

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم الأربعاء، بالمدنيين اللذين قاما بتحييد منفذ عملية الطعن القدس، أمس الثلاثاء حاييم نعيم ومشي بن عامي، وشكر يائير لبيد الرجلين نيابة عن الحكومة الإسرائيلية وجميع المواطنين الإسرائيليين "لو لم تكونا هناك، لقتل المواطنون، لقد أنقذتما الأرواح، إنه واجب مدني".

وأشار لابيد إلى أنه: "يجب أن تعرف الدولة كيف تشكر مواطنيها. نيابة عنها، أشكركم على حد سواء. كان من المهم بالنسبة لي أن ألتقي بكما وأخبركما كم نحن جميعا نقدر شجاعتكما".

وسردا حاييم وبن عامي عملية الطعن أمام لابيد، وبحسب موقع "والا" تم تحييد المنفذ من قبل مصور صحافي كان يسافر على الشارع القريب وشاهد العملية. واتضح لاحقا أنه مصور صحيفة "يديعوت احرونوت".

وثم توقف السائق وفر الركاب من الحافلة ، قبل أن يبدأ حاييم نعيم أحد المارة برميه بحجارة، في ما مشي بن عامي، مصور موقع `` واينت '' الإخباري ، والذي كان في مكان الحادث وقام بعد ذلك بتحييد المنفذ بإطلاق النار عليه بسلاحه، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مركز شعاري تسيديك الطبي، الذي قال إن حالته لا تهدد حياته.