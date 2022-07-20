الرقابة العسكرية الإسرائيلية تكشف لأول مرة امتلاكها لمسيرات حربية ضمن ترسانتها العسكرية

"تبين أنه لم يكن هناك ما يعيق نشر استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات بدون طيار كجزء من أنشطته العملياتية".

كشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية لأول مرة، اليوم الأربعاء، امتلاكها لطائرات مسيرة حربية ضمن ترسانتها العسكرية واستخدامها بشكل منتظم على أهداف بعد سنوات من عدم السماح لوسائل الإعلام بالإبلاغ عن هذه الحقيقة".

وقال الرقيب العسكري في بيان، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست : "تبين أنه لم يكن هناك ما يعيق نشر استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات بدون طيار كجزء من أنشطته العملياتية".

وأشار مراسل الأمن في i24NEWS جوناثان ريغيف إلى أنه "حتى لو كانت الأمور معروفة، وتم الإبلاغ عنها خارج إسرائيل، فلا يزال يتعين علينا اتباع ما يسمح به الجيش الإسرائيلي أو لا يسمح به" ، في إشارة إلى استخدام طائرات بدون طيار داخل الجيش كان معروفا من قبل الكثيرين. في البلاد. وأكد ريغيف: "هذا ليس سرا كبيرا، لم يكن هنا في إسرائيل، ولا في البلدان المحيطة بنا ، وليس في الخارج".

فيما يلي ثلاثة أنواع على الأقل من الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل في مهام هجومية ، وفقًا لصحيفة هآرتس. من بينها ، اثنان - Hermes 450 و Hermes 900 - تم تصنيعهما بواسطة شركة Elbit Systems defense.

والثالث ، إيتان ، تصنعه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية.

يمكن لطائرة إيتان أن تطير لمسافة تصل إلى 4660 ميلاً بينما تنقل معلومات دقيقة. تم استخدامه خلال عملية الجرف الصامد في غزة لأنه يمكن أن يوفر استطلاعًا للقوات البرية وكذلك أهدافًا هجومية ، حسبما أفادت صحيفةجيروزاليم بوست.