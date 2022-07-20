رئيس بلدية القدس سابقًا لـ i24NEWS: "الحركة الإسلامية غير مطروحة كشريك ولا أراهم ينضمون لحكومة برئاستنا"

أجندتنا في الليكود تقوية الدولة كدولة يهودية ديمقراطية معالجة كل مواطني الدولة، تطوير الاقتصاد والأمن

قال عضو الليكود ورئيس بلدية القدس، سابقًا نير بركات، خلال مقابلة أجرتها معه الأربعاء قناة i24NEWS معلقًا على تفوق الليكود في الاستطلاعات: "أعتقد أن الناس في الشارع الإسرائيلي قد فهموا أن وضعنا قد أصبح أسوأ من الناحية الأمنية والاقتصادية، وفي كل معيار هذه الحكومة فشلت، وبالعمل الجاد سننتصر في الانتخابات القادمة".

في الحكومة الماضية كنتم تسترضون منصور عباس وحتى المشتركة ولكننا اليوم نسمع توصيفات ضد العرب

أجندتنا في الليكود في المعسكر الوطني تقوية الدولة كدولة يهودية ديمقراطية، معالجة كل مواطني الدولة، تطوير الاقتصاد والأمن على اعتبار أننا صهاينة. إذا ما سيكون هناك بيننا عرب سنفكر في التعاون معهم. في هذه المرحلة الحركة الإسلامية غير مطروحة كشريك في الحكومة. لا أراهم ينضمون لحكومة برئاستنا.

وفي تعقيب لبركات عن قرار الرئيس الأمريكي زيارة المشافي الفلسطينية في القدس دون اصطحاب كوادر إسرائيلية قال: "نحن نحترم كل رئيس، الولايات المتحدة صديقة لدولة إسرائيل والرئيس الأمريكي دائما مرحب به في إسرائيل. سواء أراد أن يذهب إلى القدس الشرقية أو الغربية هذا من حقه، لا توجد لدينا أي مشكلة مبدئية لكن بشرط أن لا تكون هناك أي إشارة تدل على تقسيم القدس لأن القدس ستبقى أبدًا موحدة يهودية اليهود والمسيحيين والمسلمين في عاصمة واحدة.

يذكر أن إسرائيل تستعد لخوض انتخابات عامة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية حل الكنيست نفسها، الشهر الفائت بعد أن تعرضت حكومة التغيير لزلازل متعاقبة أبرزها انسحاب رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان وما ترتب على ذلك من تهديدات لأعضاء في الحكومة بالانسحاب في مقابل شروط.

وشهدت قاعة الكنيست مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست خلال وبعد الإعلان عن حل الكنيست. وكان النائب العربي في الائتلاف قاطع رئيس المعارضة في الكنيست على خلفية انتقاداته لحكومة التغيير التي وصفها بالهجينة: "بفضل التعاون معك قامت هذه الحكومة".