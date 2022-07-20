رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يشيد بالجالية اليهودية في المغرب "أنا فخور ومتحمس لمقابلتكم"

" أنا فخور ومتأثر لوجودي في المكان الذي شهد تطور إحدى أهم الجاليات في نسيج الشعب اليهودي"

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي: " أنا فخور ومتأثر لوجودي في المكان الذي شهد تطور إحدى أهم الجاليات في نسيج الشعب اليهودي وفي علاقتها مع دولة إسرائيل" وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية للمغرب.

جاءت أقوال كوخافي، الأربعاء في معرض جولته الفريدة في الأحياء التي نشأت فيها وتطورت الجالية اليهودية في مدينة مراكش القديمة. كما زار رئيس الأركان المقبرة اليهودية وكنيس "الأزمة/صلاة العزامة" الموجود في درب "تلمود" في مراكش، وتحدث خلال الزيارة مع أفراد من الجالية اليهودية، الذين هاجر بعضهم إلى إسرائيل في إطار هجرة الشباب، وقاتلوا كجنود في حرب يوم كيبور/ الغفران وعادوا بعدها إلى المغرب.

هنأ رئيس الأركان أبناء الجالية وشكرهم على مساهمتهم للشعب اليهودي في إسرائيل والشتات. وقال: "أنا فخور ومتحمس لمقابلتكم، أنتم الجالية اليهودية المغربية، بعضكم حارب من أجل دولة إسرائيل، واليوم أنتم تعملون هنا من أجل الجالية اليهودية وتعميق العلاقات مع إسرائيل".