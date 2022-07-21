تقرير: إسرائيل طلبت توضيحا من روسيا بخصوص الإجراءات ضد الوكالة اليهودية

وزارة القضاء الروسية فتحت تحقيقا من أسبوعين بشأن أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا

أفاد موقع "والا" الإخباري نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة، أن إسرائيل توجهت الى روسيا بطلب توضيحات حول التحقيق الذي فتحته وزارة القضاء الروسية ضد الوكالة اليهودية وأنشطتها بين الجالية اليهودية في روسيا.

وذكر الموقع أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي تحقيق وزارة القضاء الروسية ضد الوكالة اليهودية بالإعلان عنها كوكيل أجنبي ونتيجة لذلك وقف نشاطاتها بمجال هجرة اليهود إلى إسرائيل.

ويشار الى أنه قبل ثلاثة أسابيع بعثت وزارة القضاء الروسية رسالة إلى مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو حذرت خلالها من انتهاك المنظمة لقوانين الخصوصية الروسية، وذلك لأنها تحتفظ بقاعدة بيانات خاصة لمرشحين للهجرة الى إسرائيل.

الوكالة قالت إن الحديث يدور عن إجراء رقابة متواصل تجريه السلطات الروسية مع ممثلي الوكالة منذ سنوات وإن الموضوع سيتم تسويته من خلال اتصالات بين الجانبين.

مسؤول إسرائيلي صرح إنه في البداية تقرر بأن تهتم الوكالة بالموضوع بدون تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية أو ديوان رئيس الحكومة، لكن بعد عدة أيام تقرر تغيير الاتجاه والاتصال رسميا مع الحكومة الروسية حول الموضوع.

في الأسبوع الماضي، اجتمع السفير الإسرائيلي لدى روسيا الكس بن تسفي مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وطلب منه توضيحات بالنسبة لعملية التحقيق الذي تجريه وزارة القضاء الروسية، مسؤول إسرائيلي قال إن السفير الاسرائيلي أوضح لبوغدانوف أهمية أنشطة الوكالة اليهودية بالنسبة لإسرائيل.

السفير الاسرائيلي أبلغ وزارة الخارجية الاسرائيلية أن بوغدانوف أشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية لا تعرف القضية وشدد على أن الحديث لا يدور عن عملية سياسية لروسيا ضد إسرائيل أنما عملية قضائية فقط، بوغدانوف قال للسفير الإسرائيلي إنه سيتم فحص الموضوع.

وأشار مسؤولون إسرائيليون بأنهم كانوا متشجعين من أقوال بوغدانوف، لكنهم بنفس الوقت عبروا عن مخاوف رغم نفي بوغدانوف ان تكون اجراءات وزارة القضاء الروسية ضد الوكالة عقوبات سياسية من جانب روسيا تجاه إسرائيل على خلفية عدم رضى موسكو من سياسة إسرائيل بالموضوع الأوكراني.