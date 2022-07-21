تقرير: استعدادات في مطار رامون لأولى الرحلات لتركيا للفلسطينيين من إسرائيل

يأتي هذا بإطار مجموعة تسهيلات للفلسطينيين يجري العمل على تجهيزها من قبل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية تجريها سلطة المطارات لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون القريب من مدينة ايلات جنوب إسرائيل، والتي ستنطلق من هناك إلى إسطنبول في تركيا.

في حال انطلقت هذه الرحلات بشكل فعلي، فإن الخطوة ستعتبر تاريخية، حيث ستمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل وليس عن طريق الأردن كما هو متبع حاليا، وذكر التقرير أن شركة الطيران التي تتجهز لتسيير الرحلات المباشرة للفلسطينيين من مطار رامون إلى إسرائيل هي شركة "بيجاسوس" التركية، التي تسير حاليا رحلات مباشرة إلى تركيا من مطار بن غوريون.

في هذه المرحلة، الحديث يدور عن خطوة تجريبية نفذت بعد موافقة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس عليها، ويدرس مسؤولون أمنيون إسرائيليون الموضوع على جميع المستويات، حيث أن الحديث يدور عن عملية معقدة سيضطر خلالها المسافرون خوض عمليات تفتيش مختلفة سيتم تحديدها مسبقا لدخولهم إسرائيل وحتى صعودهم الطائرة. إن خرجت العملية الى حيز التنفيذ سيتطلب تعديلات وإثارة أسئلة ثقيلة، من بينها من سيكون المسؤول عن دخولهم إلى إسرائيل، في حال وصلوا عن طريق حافلات، لمن سيتاح هذا الأمر. أيضا سيطرح السؤال، من سيوفر الخدمات الأمنية للرحلات، ومن سيقدم خدمات ما قبل الرحلة للمسافرين الفلسطينيين في إسرائيل.

وافاد التقرير أن عملية نقل الفلسطينيين الى مطار رامون ستنفذ في إطار عملية منظمة ومراقبة، حيث سيتاح لهم السفر من إسرائيل الى قضاء العطلة في تركيا. هذه المبادرة هي جزء من سلسلة تسهيلات للفلسطينيين يتم دراستها هذه الأيام، والتي تأتي بعد زيارة الرئيس بايدن.