الكشف عن اعتقال ناشط لتنظيم عسكري بغزة متورط بمقتل جندي إسرائيلي منذ 16 عاما في نابلس

يأتي هذا الكشف في اطار التحقيقات عن عمليات اطلاق النار الاخيرة في محيط قبر يوسف

كشف جهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم أنه في إطار نشاط مشترك للشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة تم إحباط خلال الأشهر الأخيرة بنية تحتيه لنشطاء عسكريين من منطقة نابلس، واعتقلت خلالها علام الراعي (42 عاما) والذي كان متورطا بالتخطيط لعملية إطلاق نار في محيط قبر يوسف، واتضح من خلال التحقيقات معه بأنه كان متورطا بعملية قبل 16 عاما بالقصبة في نابلس والتي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي اوشر دمري بانفجار عبوة ناسفة. وذكر البيان أن عملية الاعتقالات جاءات في اطار التحقيقات حول عمليات إطلاق النار بقبر يوسف في نابلس.

وذكر البيان الصادر إن "في إطار التحقيقات جمعت أدلة ايضا بالنسبة لتورط علاء مع تنظيم عسكري نفذ عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في نابلس ما بين السنوات 2005 حتى 2007". واتضح من خلال ذلك أنه نشط في الخلية التي كانت مسؤولة عن تفنيذ عملية عبوة ناسفة ضد قوة إسرائيلية تواجدت بالقصبة في نابلس بتاريخ 17/7/2006، والتي أدت الى مقتل الجندي اوشر دمري وإصابة عدد من الجنود الآخرين".

وذكر أنه في إطار تحقيقات الشاباك اتضح انه تم تجنيد علاء من خلال أحد سكان قطاع غزة، محمد ماضي، لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية، وانه في إطار ذلك جند نشطاء آخرين كأعضاء خليه تنشط ضد أهداف إسرائيلية، وحصل على أموال لتحقيق هذا النشاط. واتضح بالتحقيقات أنه خلال شهر نيسان/ابريل 2022 علاء كان متورطا أيضا بالمصادقة على عمليتي إطلاق نار في قبر يوسف ومنطقة نابلس.

واتضح من التحقيقات أن علاء شارك مع آخرين "بعشرات حوادث إطلاق النار تجاه القوات الإسرائيلية ودفن عبوة ناسفة يمكن تفجيرها عن بعد لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلية، مع إطلاق نار تجاههم بعد تفعيل العبوات الناسفة، بصورة تؤدي إلى إصابة جنود. ورافق الادعاء العسكري التحقيقات منذ البداية، وبعد دراسة مواد التحقيق، سيقدم الادعاء العسكري اليوم لائحة اتهام قاسية ضد علاء، والذي ينسب له عدد كبيرة من المخالفات الأمنية الخطيرة، وعلى رأسها قتل الجندي اوشر دمري.