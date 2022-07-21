مسؤولون إسرائيليون يرون ان اجتماع بوتين وخمينائي خلق "محور شر"

القناة الاسرائيلية "13" أفادت أن في إسرائيل تابعوا القمة الثلاثية في طهران بين بوتين وخمينائي واردوغان

أفادت القناة الاسرائيلية "13" ان في إسرائيل تابعوا القمة الثلاثية بطهران بمشاركة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء الماضي، حيث قال مسؤولون للقناة الإسرائيلية:"أنه تم هنا إنشاء محور شر وبمفاهيم أخرى قد يساعد بالواقع ويخدم إسرائيل".

بالنسبة لإسرائيل، ايران هي بالتأكيد محور الشر ، لكن بالنسبة للعالم في هذا الوقت بالذات بوتين هو الشخصية الإشكالية، وصورة الرئيس الروسي إلى جانب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي تخدم إسرائيل وتساعدها بالقول للعالم :"شاهدوا مع من ايران تتعامل".

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة "13" إن هذا التعاون بين ايران وروسيا يمكن أن يساعد إسرائيل بشكل أساسي بموضوع النووي الايراني مع الولايات المتحدة. في اسرائيل تابعوا التصريحات في القمة بالنسبة لحرية النشاط الإسرائيلي في سماء سوريا، وفي إسرائيل يقولون حاليا أنه لا يوجد تغيير بالسياسة بهذا الموضوع.

مع ذلك، في إسرائيل ، لا زال هناك خلاف بشأن كيفية التعامل مع الروس، حيث أنه من جانب يتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد موقفا أكثر صرامة وأقل اعتدالا مع الروس، مقارنة مع رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، الذي حذر خلال جلسة المجلس الأمني المصغر عدم إهمال المصالح أمام روسيا.

خلال القمة في طهران توافق الأطراف على بالمطالبة بوقف الضربات المنسوبة لاسرائيل في سوريا، وقال الرئيس الايراني :"قبل أن تتحول عدوانية إسرائيل الى مشكلة دولية يجب على مجلس الأمن الاهتمام بهذه المشكلة لتحقيق الاستقرار في سوريا". الرئيس بوتين تطرق ايضا الى الموضوع السوري وقال ان "هذه القمة الثلاثية يمكنها المساعدة باستقرار سوريا والمساعدة بالمجال الاجتماعي، روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية، سنتخذ الخطوات للحوار السوري على الاتفاقيات بدون وجود خارجي".