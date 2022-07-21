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وزارة القضاء الروسية تطالب بوقف نشاط الوكالة اليهودية وإسرائيل تطالب بتوضيحات

i24NEWS - AFP

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مقر الوكالة اليهودية في القدس ، 29 نوفمبر ، 2016
Yonatan Sindel/Flash90مقر الوكالة اليهودية في القدس ، 29 نوفمبر ، 2016

وزارة القضاء الروسية تطالب بوقف نشاط الوكالة اليهودية

ذكرت وزارة العدل الروسية، اليوم الخميس، بأنها طالبت بإنهاء عمل الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا، وأحالت ملف ملفها إلى القضاء المختص، ودعت إلى تصفيتها، في ما طالبت إسرائيل  بـ"توضيحات من روسيا حول الإجراءات القضائية بحق الوكالة".

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ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم محكمة بسماني في موسكو إيكاترينا بوراتسوفا، قولها إن "المحكمة تلقت شكوى إدارية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو تطالب بحل ... منظمة ’دعم الروابط مع يهود الشتات، الوكالة اليهودية’".

وذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية أن "القضية المرفوعة أمام محكمة موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة من الوكالة

 للقانون الروسي"

ومن جهتها تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق  من اليوم  الخميس عن "مخاوف إسرائيلية من وقف أنشطة الوكالة اليهودية في مجال هجرة يهود إلى إسرائيل"،مشيرة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع قانونا روسياًجديدا لـ"شل المنظمات اليهودية والإسرائيلية" في روسيا.

وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن القانون الذي وقعه بوتين الأربعاء المنصرم، المتعلق بتوسيع تعريف "العملاء الأجانب" لتشمل أي شخص يُعتقد أنه وقع تحت نفوذ أجنبي.

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