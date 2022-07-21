لبنان: نائب برلماني "ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدمة"

بوصعيخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيكون هناك شيء أوضح، فإما نذهب باتجاه حلحلة، أو نكون قد أضعنا وقتنا"

أعلن النائب البرلماني في لبناني الياس بو صعب، اليوم الخميس، أن "موضوع ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدمة" ولفت إلى أن "الوساطة الأميركية تؤدي إلى نتائج إيجابية"، موضحا أنه "حصل تقارب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا، وهناك أمور أخرى تحتاج إلى نقاش".

وشدد بو صعب على أن لبنان هو "القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن نستطيع الوصول إلى نتيجة ما ولكن بتحفّظ ولا نستطيع القول إن هناك شيئاً نهائياً لأنّه دائماً الشياطين تكمن في التفاصيل، ومن هنا علينا أن ننتظر الأسابيع المقبلة"

جاءت تصريحات بوصعب بعد ترؤسه جلسة للجان النيابية المشتركة، أنه "خلال الأسبوع أو الأسابيع الثلاثة المقبلة سيكون هناك شيء أوضح، فإما نذهب باتجاه حلحلة، أو نكون قد أضعنا وقتنا ولا حل في المدى القريب" بحسب ما أورتده صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

من جهة أخرى، قال بو صعب إنّه "كان على جدول أعمال الجلسة ثلاثة بنود وتمّ إقرارها جميعا وسترفع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي"وضحا أن "البند الأول هو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتّع بها ولو لم يتمّ إقراره كان من الممكن أن ينتقل المقر من لبنان إلى بلد آخر، والبند الثاني هو مشروع القانون الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص وهذا لا يلغي العمل الذي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكلّ المعنيين في موضوع الحرائق إنما يشرع طريقة التعاون مع قبرص في هذا المجال"