المحكمة العليا في إسرائيل: سحب الجنسية من المدانين بجرائم أمن الدولة لا يتعارض مع الدستور

تستطيع الدولة سحب المواطنة من الشخص المدان ولكن بشرط أن يمنحه وزير الداخلية "تصريح إقامة في إسرائيل"

رحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الخميس، بقرار المحكمة العليا السماح بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجنايات الخطيرة ذات الطابع المسيء لأمن إسرائيل وقالت معقبة على القرار: "أكدت المحكمة العليا ما هو واضح، لا يمكن لأي شخص يتعمد الإضرار بدولة إسرائيل أن يكون جزءًا من مجتمع مواطنيها. مع ذلك، فقد تبنت المحكمة العليا للأسف، تفسيرًا مخالفًا لما ينص عليه القانون وألزم الدولة منح الإرهابيين وضعًا دائمًا في إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس) قرارًا يقضي بعدم وجود أي تعارض دستوري فيما خص السماح بإسقاط المواطنة عن شخص ارتكب فعلًا ينم عن خيانة دولة إسرائيل على غرار الأعمال ذات الطابع العدائي أو الخيانة أو التجسس الخطير أو اكتساب جنسية حق الإقامة الدائمة في دولة معادية أو في أرض معادية، بحسب النشر في N12.

وأضاف قضاة المحكمة العليا أن الحكم سيبقى ساري المفعول حتى لو ترتب على سحب مواطنة الشخص المدان أن يبقى الشخص بدون جنسية، ولكن بشرط أن يمنحه وزير الداخلية في مثل هذه الحالة "تصريح إقامة في إسرائيل" ما يكسبه مكانة مقيم دائم أو وضعًا دائمًا آخر.

كما نقضت المحكمة العليا حكمين للمحكمة الإدارية تناولتا طلبات إسقاط الجنسية بسبب احتوائها على عيوب جوهرية تعود إلى مرحلة تقديم الطلبات.

كما علق وزير المالية أفيغدور ليبرمان على القرار: "العدالة ستتحقق هنا في النهاية ويمكن حرمان الإرهابيين من الجنسية. أرحب بقرار المحكمة العليا الذي يجيز للدولة سحب الجنسية من الذين أدينوا بالمساس بأمنها".