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رئيس الوزراء الإسرائيلي: البحرين حليف مهم لإسرائيل بالشرق الأوسط و"ناقشنا تعزيز التعاون في عدة مجالات"

i24NEWS

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ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بالقصر الملكي بالمنامة 30/09/2021
Shlomi Amsalem / GPOملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بالقصر الملكي بالمنامة 30/09/2021

قد أطلعت ولي العهد على لقاءاتي مع الرئيس الأمريكي وناقشت معه توثيق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، إن مملكة البحرين حليف مهم لبلاده في الشرق الأوسط"وتابع "لقد أطلعت ولي العهد على لقاءاتي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقشت معه توثيق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".

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واشار لابيد إلى أنه تحدث اليوم مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة توثيق العلاقات بين البلدين.

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