رئيس الوزراء الإسرائيلي: البحرين حليف مهم لإسرائيل بالشرق الأوسط و"ناقشنا تعزيز التعاون في عدة مجالات"

قد أطلعت ولي العهد على لقاءاتي مع الرئيس الأمريكي وناقشت معه توثيق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس، إن مملكة البحرين حليف مهم لبلاده في الشرق الأوسط"وتابع "لقد أطلعت ولي العهد على لقاءاتي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقشت معه توثيق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".

واشار لابيد إلى أنه تحدث اليوم مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة توثيق العلاقات بين البلدين.