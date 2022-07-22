سوريا: 3 قتلى في هجوم اسرائيلي على منطقة دمشق

إن الصواريخ أطلقت من مرتفعات الجولان بعد منتصف الليل

شنت إسرائيل، فجر الجمعة، غارات جوية على مواقع للجيش السوري في محيط دمشق، قُتل فيها ثلاثة جنود، وأصيب سبعة آخرون، وألحقت أضرار كبيرة. جاء عذا بحسب ما نشرت وسائل الإعلام السورية.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري قوله إن الصواريخ أطلقت من مرتفعات الجولان بعد منتصف الليل فقط مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مضيفة أن الجيش السوري تمكن من إسقاط بعض الصواريخ باستخدام صواريخ الدفاع الجوي.

وأضاف المصدر أن "الهجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وبحسب المرصد السوري فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية "مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري". وأضاف أن الغارة استهدفت أيضا "مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدّى إلى تدميره بالكامل". وأشار أيضا إلى "سقوط صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وأوتوستراد المزّة".